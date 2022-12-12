город Тюмень, город Тюмень, город Тюмень, Тюменская область (на 2019) — Familio

Тюмень

город Тюмень, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Города
9ТЮМЕНЬ. Окружный.По обеим сторонам р. Туры, при впадении рч. Тюменки.2705259242674746934Церквей православных 11. Монастырь мужской 1. Единоверческих церквей 2. Уездное и приходское училища. Женское училище. Богадельня 1. Городская больница. Казармы. Военный Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область
12461Тюменьгород обл.подч.57°10'65°31'O-41-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, город Тюмень
71701000001г Тюменьгород
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