Лопухин Рафаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1915
Дата смерти02.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1915
Бракосочетание
?.03.1941
Рождение ребёнка
03.01.1942
Сын: Лопухин Сергей Рафаилович
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
13.05.1944
Сын: Лопухин Никита Рафаилович
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Лопухин Андрей Рафаилович
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
Испания
Смерть
02.04.1960
Маниваки, региональный округ ла Валле-де-ла-Гатино, Квебек, Канада