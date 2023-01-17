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Лопухин Рафаил Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.12.1915

Дата смерти

02.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1915

Отец: Лопухин Николай Сергеевич

Мать: Лопухина Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.03.1941

Жена: Лопухина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1942

Сын: Лопухин Сергей Рафаилович

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
13.05.1944

Сын: Лопухин Никита Рафаилович

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Лопухин Андрей Рафаилович

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

Испания
Смерть
02.04.1960
Маниваки, региональный округ ла Валле-де-ла-Гатино, Квебек, Канада
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