Лопухин Андрей Рафаилович
Место рожденияИспания
Дата рождения03.06.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947
Испания
Рождение ребёнка
25.03.1972
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1974
Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Лопухина Лидия Борисовна
Рождение ребёнка
15.07.1983
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лопухина Лидия Борисовна
Рождение ребёнка
22.01.1988
Мать ребёнка: Лопухина Лидия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопухина Лидия Борисовна