Лопухин Андрей Рафаилович 03.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухин Андрей Рафаилович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.06.1947, Лекюнбери, Франция

Отец
Лопухин Рафаил Николаевич31.12.1915 г.р.
Мать
Лопухина (Толстая) Софья Михайловна26.01.1915 г.р.
Супруги
Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна28.03.1950 г.р.
Дети
Лопухин Матвей Андреевич25.03.1972 г.р.
Лопухин Дмитрий Андреевич20.08.1974 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: Лопухин Рафаил Николаевич

Мать: Лопухина (Толстая) Софья Михайловна

Лекюнбери, Франция

Бракосочетание
07.06.1970

Жена: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
25.03.1972

Сын: Лопухин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

США

Рождение ребёнка
20.08.1974

Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

США

Рождение ребёнка
15.07.1983

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

США

Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Лопухин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

США

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