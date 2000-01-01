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Лопухин Андрей Рафаилович

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Место рождения

Испания

Дата рождения

03.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: Лопухин Рафаил Николаевич

Мать: Лопухина Софья Михайловна

Испания
Рождение ребёнка
25.03.1972

Сын: Лопухин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1974

Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
15.07.1983

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Лопухин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина Лидия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Лидия Борисовна

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