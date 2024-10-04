Лопухин Андрей Рафаилович
мужской, родился 03.06.1947, Лекюнбери, Франция
ОтецЛопухин Рафаил Николаевич31.12.1915 г.р.
МатьЛопухина (Толстая) Софья Михайловна26.01.1915 г.р.
Супруги
Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна28.03.1950 г.р.
Дети
Лопухин Матвей Андреевич25.03.1972 г.р.
Лопухин Дмитрий Андреевич20.08.1974 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947
Лекюнбери, Франция
Бракосочетание
07.06.1970
Рождение ребёнка
25.03.1972
Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
США
Рождение ребёнка
20.08.1974
Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
США
Рождение ребёнка
15.07.1983
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
США
Рождение ребёнка
22.01.1988
Мать ребёнка: Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
США