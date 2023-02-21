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Лопухин Михаил Андреевич
Лопухин Михаил Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Лопухин Андрей Рафаилович
1947 г.р.
Мать
Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1988
Отец:
Лопухин Андрей Рафаилович
Мать:
Лопухина Лидия Борисовна
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