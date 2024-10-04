Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
женский, родилась 28.03.1950, город Филлах, Каринтия, Австрийская Республика
Супруги
Лопухин Андрей Рафаилович03.06.1947 г.р.
Дети
Лопухин Матвей Андреевич25.03.1972 г.р.
Лопухин Дмитрий Андреевич20.08.1974 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
город Филлах, Каринтия, Австрийская Республика
Бракосочетание
07.06.1970
Рождение ребёнка
25.03.1972
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
США
Рождение ребёнка
20.08.1974
Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
США
Рождение ребёнка
15.07.1983
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
США
Рождение ребёнка
22.01.1988
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
США