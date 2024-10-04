Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна 28.03.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.03.1950, город Филлах, Каринтия, Австрийская Республика

Супруги
Лопухин Андрей Рафаилович03.06.1947 г.р.
Дети
Лопухин Матвей Андреевич25.03.1972 г.р.
Лопухин Дмитрий Андреевич20.08.1974 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

город Филлах, Каринтия, Австрийская Республика

Бракосочетание
07.06.1970

Муж: Лопухин Андрей Рафаилович

Рождение ребёнка
25.03.1972

Сын: Лопухин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

США

Рождение ребёнка
20.08.1974

Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

США

Рождение ребёнка
15.07.1983

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

США

Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Лопухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

США

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