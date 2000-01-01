Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна
Место рожденияАвстрия
Дата рождения1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Австрия
Рождение ребёнка
20.08.1974
Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
Рождение ребёнка
15.07.1983
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
Рождение ребёнка
22.01.1988
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович
Бракосочетание
Неизвестно