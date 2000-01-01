Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

Лопухина (Хаустова) Лидия Борисовна

avatar

Место рождения

Австрия

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Австрия
Рождение ребёнка
20.08.1974

Сын: Лопухин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

Рождение ребёнка
15.07.1983

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Лопухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Рафаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Андрей Рафаилович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close