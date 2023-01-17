Лопухина (Толстая) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Толстая) Софья Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1915

Дата смерти

15.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.03.1941

Муж: Лопухин Рафаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1942

Сын: Лопухин Сергей Рафаилович

Отец ребёнка: Лопухин Рафаил Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
13.05.1944

Сын: Лопухин Никита Рафаилович

Отец ребёнка: Лопухин Рафаил Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Лопухин Андрей Рафаилович

Отец ребёнка: Лопухин Рафаил Николаевич

Испания
Смерть
15.10.1975
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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