Лопухина (Толстая) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.01.1915
Дата смерти15.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1941
Рождение ребёнка
03.01.1942
Сын: Лопухин Сергей Рафаилович
Отец ребёнка: Лопухин Рафаил Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
13.05.1944
Сын: Лопухин Никита Рафаилович
Отец ребёнка: Лопухин Рафаил Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Лопухин Андрей Рафаилович
Отец ребёнка: Лопухин Рафаил Николаевич
Испания
Смерть
15.10.1975
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция