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Лопухин Никита Рафаилович

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Дата рождения

13.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1944

Отец: Лопухин Рафаил Николаевич

Мать: Лопухина Софья Михайловна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
06.05.1974

Дочь: Лопухина Софья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1977

Дочь: Лопухина Александра Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин Рафаил Никитич

Мать ребёнка: не указана

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