Лопухин Никита Рафаилович
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Дата рождения13.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1944
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
06.05.1974
Дочь: Лопухина Софья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1977
Дочь: Лопухина Александра Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана