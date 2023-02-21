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Лопухина Александра Никитична
Лопухина Александра Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1977
Пол
Женский
Отец
Лопухин Никита Рафаилович
1944 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1977
Отец:
Лопухин Никита Рафаилович
Мать: не указана
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