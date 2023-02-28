Лопухин Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1879
Дата смерти27.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879
Рождение ребёнка
05.09.1914
Сын: Лопухин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
31.12.1915
Сын: Лопухин Рафаил Николаевич
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
31.12.1915
Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1918
Сын: Лопухин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.01.1922
Дочь: Тучкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
Манчжурия, Китай
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Феннел Марина Николаевна
Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна
г. Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1952
Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция