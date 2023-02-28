Лопухин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопухин Николай Сергеевич

Лопухин Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

14.09.1879

Дата смерти

27.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879

Отец: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать: Лопухина Александра Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Лопухин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
31.12.1915

Сын: Лопухин Рафаил Николаевич

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1915

Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Лопухин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.01.1922

Дочь: Тучкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

Манчжурия, Китай
Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Феннел Марина Николаевна

Мать ребёнка: Лопухина Софья Михайловна

г. Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Софья Михайловна

Смерть
27.01.1952
Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close