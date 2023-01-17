Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1854
Дата смерти01.02.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1854
Отец: Баранов Павел Трофимович
Мать: Баранова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
14.09.1879
Сын: Лопухин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Голицына Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.01.1882
Сын: Лопухин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1883
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1885
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1886
Дочь: Трубецкая Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1889
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матвеева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кириллова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич
Смерть
01.02.1934