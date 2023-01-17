Лопухина (Баранова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Баранова) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1854

Дата смерти

01.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1854

Отец: Баранов Павел Трофимович

Мать: Баранова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1878

Муж: Лопухин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Лопухин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Голицына Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Лопухин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1883

Сын: Лопухин Рафаил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Лопухин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1886

Дочь: Трубецкая Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1889

Сын: Лопухин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матвеева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кириллова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Алексеевич

Смерть
01.02.1934
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