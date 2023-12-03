Баранов Павел Трофимович 30.12.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Павел Трофимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.12.1814, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 19.04.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна1823 г.р.
Дети
Баранов Алексей Павлович24.09.1847 г.р.
Баранов Николай Павлович31.08.1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.09.1847

Сын: Баранов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.1852

Сын: Баранов Николай Павлович

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
31.08.1852

Жена: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Похоронен: Сергиева пустынь, Санкт-Петербургский, Россия

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Муханова (Баранова) Юлия Павловна

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.10.1854

Дочь: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1858

Дочь: Хрептович-Бутенёва (Баранова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Писарева (Баранова) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
1862

Сын: Баранов Александр Павлович

Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Российская Империя

Смерть
19.04.1864
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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