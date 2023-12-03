Баранов Павел Трофимович
мужской, родился 30.12.1814, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 19.04.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Дочь: Муханова (Баранова) Юлия Павловна
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Дочь: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Дочь: Хрептович-Бутенёва (Баранова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Дочь: Писарева (Баранова) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Сын: Баранов Александр Павлович
Мать ребёнка: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна