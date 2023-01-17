Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Васильчиков Алексей Васильевич

Мать: Васильчикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1847

Сын: Баранов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Баранов Николай Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Муханова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Рождение ребёнка
27.10.1854

Дочь: Лопухина Александра Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Рождение ребёнка
26.03.1858

Дочь: Хрептович-Бутенёва Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Писарева Евгения Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Баранов Александр Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович

Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Павел Трофимович

Похоронен: Сергиева пустынь, Санкт-Петербургский, Россия
Смерть
1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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