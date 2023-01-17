Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
24.09.1847
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Муханова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
27.10.1854
Дочь: Лопухина Александра Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
26.03.1858
Дочь: Хрептович-Бутенёва Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Писарева Евгения Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Баранов Александр Павлович
Отец ребёнка: Баранов Павел Трофимович
Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Похоронен: Сергиева пустынь, Санкт-Петербургский, Россия
Смерть
1890