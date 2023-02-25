Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна
женский, родилась 1795
умерла 1855, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАрхаров Иван Петрович13.05.1744 г.р.
МатьАрхарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна12.07.1755 г.р.
Супруги
Васильчиков Алексей Васильевич09.09.1776 г.р.
Дети
Васильчиков Василий Алексеевич06.06.1825 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1825
Сын: Васильчиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1825
Дочь: Черкасская (Васильчикова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
?.04.1827
Дочь: Васильчикова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1829
Сын: Васильчиков Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1832
Сын: Васильчиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1855
Москва, город федерального значения Москва