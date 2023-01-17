Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Баранова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1825
Сын: Васильчиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1825
Дочь: Черкасская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1829
Сын: Васильчиков Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1832
Сын: Васильчиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855
Оба супруга покоятся в Малом соборе Донского монастыря.