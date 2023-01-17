Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильчикова (Архарова) Александра Ивановна

Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Архаров Иван Петрович

Мать: Архарова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баранова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1825

Сын: Васильчиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1825

Дочь: Черкасская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1829

Сын: Васильчиков Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1832

Сын: Васильчиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Алексей Васильевич

Смерть
1855
Москва, город федерального значения Москва
Оба супруга покоятся в Малом соборе Донского монастыря.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close