Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1795

умерла 1855, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Архаров Иван Петрович13.05.1744 г.р.
Мать
Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна12.07.1755 г.р.
Супруги
Васильчиков Алексей Васильевич09.09.1776 г.р.
Дети
Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна1823 г.р.
Васильчиков Василий Алексеевич06.06.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Архаров Иван Петрович

Мать: Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1825

Сын: Васильчиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1825

Дочь: Черкасская (Васильчикова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
?.04.1827

Дочь: Васильчикова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1829

Сын: Васильчиков Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.10.1832

Сын: Васильчиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1855
Москва, город федерального значения Москва

Оба супруга покоятся в Малом соборе Донского монастыря.

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