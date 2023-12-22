Васильчиков Александр Алексеевич
мужской, родился 13.10.1832, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 23.05.1890, дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область
ОтецВасильчиков Алексей Васильевич09.09.1776 г.р.
МатьВасильчикова (Архарова) Александра Ивановна1795 г.р.
Супруги
Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна07.07.1835 г.р.
Дети
Васильчикова Мария Александровна1859 г.р.
Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна28.06.1860 г.р.Показать еще 3
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Рождение
13.10.1832
Бракосочетание
28.07.1858
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Васильчикова Мария Александровна
Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1860
Дочь: Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Васильчиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Васильчиков Павел Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Васильчиков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна
Смерть
23.05.1890
дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область