Васильчиков Александр Алексеевич 13.10.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчиков Александр Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.10.1832, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 23.05.1890, дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область

Отец
Васильчиков Алексей Васильевич09.09.1776 г.р.
Мать
Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна1795 г.р.
Супруги
Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна07.07.1835 г.р.
Дети
Васильчикова Мария Александровна1859 г.р.
Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна28.06.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1832

Отец: Васильчиков Алексей Васильевич

Мать: Васильчикова (Архарова) Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
28.07.1858

Жена: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Васильчикова Мария Александровна

Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.06.1860

Дочь: Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1862

Сын: Васильчиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1865

Сын: Васильчиков Павел Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1867

Сын: Васильчиков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
23.05.1890
дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область

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