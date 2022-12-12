Васильчиков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1832
Дата смерти23.05.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1832
Бракосочетание
28.07.1858
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Васильчикова Мария Александровна
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1860
Дочь: Милорадович Александра Александровна
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Васильчиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Васильчиков Павел Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Васильчиков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Смерть
23.05.1890
дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область