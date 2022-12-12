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Васильчиков Александр Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.10.1832

Дата смерти

23.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1832

Отец: Васильчиков Алексей Васильевич

Мать: Васильчикова Александра Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
28.07.1858

Жена: Васильчикова Ольга Васильевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Васильчикова Мария Александровна

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.06.1860

Дочь: Милорадович Александра Александровна

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Васильчиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Васильчиков Павел Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Васильчиков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.05.1890
дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область
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