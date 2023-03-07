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Васильчиков Павел Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Васильчиков Александр Алексеевич

Мать: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1875

Жена: Васильчикова Инна Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Васильчикова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Васильчиков Александр Павлович

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Васильчиков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Васильчикова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1941
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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