Васильчиков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Васильчикова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Васильчиков Александр Павлович
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Васильчиков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Васильчикова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Смерть
1941
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция