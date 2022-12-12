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Васильчиков Александр Павлович
Васильчиков Александр Павлович
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
1899
Дата смерти
1939
Пол
Мужской
Отец
Васильчиков Павел Александрович
1865 г.р.
Мать
Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
1899
Отец:
Васильчиков Павел Александрович
Мать:
Васильчикова Инна Сергеевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1939
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