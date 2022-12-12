Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна

Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

02.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Васильчиков Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Васильчикова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Васильчиков Александр Павлович

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Васильчиков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Васильчикова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
02.05.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close