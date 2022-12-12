Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти02.05.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Васильчикова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Васильчиков Александр Павлович
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Васильчиков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Васильчикова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Смерть
02.05.1917