Де Бове (Соловцова) Сарра Александровна
женский, родилась 15.06.1850
умерла 25.10.1907, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Де Бове Сергей Сергеевич1843 г.р.
Дети
Де Бове Клавдий Сергеевич01.01.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Де Бове Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.01.1877
Сын: Де Бове Клавдий Сергеевич
Отец ребёнка: Де Бове Сергей Сергеевич
г. париж, Третья Французская республика
Смерть
25.10.1907
Москва, город федерального значения Москва