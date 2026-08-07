Де Бове (Соловцова) Сарра Александровна 15.06.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Бове (Соловцова) Сарра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.06.1850

умерла 25.10.1907, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Де Бове Сергей Сергеевич1843 г.р.
Дети
Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна1875 г.р.
Де Бове Клавдий Сергеевич01.01.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Де Бове Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Васильчикова (Де Бове) Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Де Бове Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Де Бове Клавдий Сергеевич

Отец ребёнка: Де Бове Сергей Сергеевич

г. париж, Третья Французская республика

Смерть
25.10.1907
Москва, город федерального значения Москва

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