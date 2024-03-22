Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1835
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1835
Бракосочетание
28.07.1858
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Васильчикова Мария Александровна
Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1860
Дочь: Милорадович Александра Александровна
Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Васильчиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Васильчиков Павел Александрович
Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Васильчиков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич
Смерть
1915