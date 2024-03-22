Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.07.1835

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1835

Отец: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Мать: Олсуфьева Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.07.1858

Муж: Васильчиков Александр Алексеевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Васильчикова Мария Александровна

Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1860

Дочь: Милорадович Александра Александровна

Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1862

Сын: Васильчиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1865

Сын: Васильчиков Павел Александрович

Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1867

Сын: Васильчиков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Васильчиков Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1915
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