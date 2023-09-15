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Олсуфьев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.06.1796

Дата смерти

11.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1796

Отец: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Мать: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1830

Жена: Олсуфьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.08.1831

Сын: Олсуфьев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.02.1833

Сын: Олсуфьев Адам Васильевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1835

Дочь: Васильчикова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1836

Дочь: Моро Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1840

Дочь: Зубова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна

Смерть
11.02.1858
Погребён в Москве на кладбище Данилова монастыря рядом с могилами своих предков.
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