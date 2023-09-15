Олсуфьев Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1796
Дата смерти11.02.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1796
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
12.08.1831
Сын: Олсуфьев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.02.1833
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1835
Дочь: Васильчикова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1836
Дочь: Моро Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1840
Дочь: Зубова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Алексеевна
Смерть
11.02.1858
Погребён в Москве на кладбище Данилова монастыря рядом с могилами своих предков.