Олсуфьев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1831
Дата смерти09.06.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1870
Сын: Олсуфьев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
24.02.1872
Сын: Олсуфьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1915
Москва, город федерального значения Москва