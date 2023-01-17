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Олсуфьев Алексей Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.08.1831

Дата смерти

09.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1870

Сын: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
24.02.1872

Сын: Олсуфьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олсуфьева Александра Андреевна

Смерть
09.06.1915
Москва, город федерального значения Москва
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