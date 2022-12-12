Олсуфьев Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1870
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1870
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Олсуфьева Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Олсуфьев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
12.11.1895
Сын: Олсуфьев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
11.12.1900
Дочь: Де Мериндоль Анна Андреевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна
Смерть
1933
г. Ницца, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика