Олсуфьев Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлсуфьев Андрей Алексеевич

Олсуфьев Андрей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1870

Отец: Олсуфьев Алексей Васильевич

Мать: Олсуфьева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Олсуфьева Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Бракосочетание
1893

Жена: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Олсуфьев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1895

Сын: Олсуфьев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
11.12.1900

Дочь: Де Мериндоль Анна Андреевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1933
г. Ницца, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close