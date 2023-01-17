Олсуфьева (Миклашевская) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Миклашевская) Александра Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.07.1846

Дата смерти

06.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1846

Отец: Миклашевский Андрей Михайлович

Мать: Миклашевская Дарья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1870

Сын: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1872

Сын: Олсуфьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олсуфьев Алексей Васильевич

Смерть
06.02.1929
г. Сан-Ремо, Империя, Лигурия, Королевство Италии
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