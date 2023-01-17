Олсуфьева (Миклашевская) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1846
Дата смерти06.02.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1846
Рождение ребёнка
08.04.1870
Сын: Олсуфьев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1872
Сын: Олсуфьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1929
г. Сан-Ремо, Империя, Лигурия, Королевство Италии