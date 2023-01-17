Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти31.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
23.05.1841
Дочь: Скоропадская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Миклашевский Андрей Михайлович
г. Париж, Французское королевство
Рождение ребёнка
22.07.1846
Дочь: Олсуфьева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Миклашевский Андрей Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.01.1848
Дочь: Миклашевская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Миклашевский Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1848