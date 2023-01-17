Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна

Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

31.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Мать: Олсуфьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
23.05.1841

Дочь: Скоропадская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Миклашевский Андрей Михайлович

г. Париж, Французское королевство
Рождение ребёнка
22.07.1846

Дочь: Олсуфьева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Миклашевский Андрей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.01.1848

Дочь: Миклашевская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Миклашевский Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миклашевский Андрей Михайлович

Смерть
31.07.1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close