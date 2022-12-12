Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна
Место рожденияг. Париж, Французское королевство
Дата рождения23.05.1841
Дата смерти23.11.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1841
г. Париж, Французское королевство
Бракосочетание
09.11.1869
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1871
Сын: Скоропадский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1873
Сын: Скоропадский Павел Петрович
Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович
г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Рождение ребёнка
09.06.1878
Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович
Смерть
23.11.1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния