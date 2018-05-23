Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна 23.05.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.05.1841, г. Париж, Французское королевство

умерла 23.11.1900, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна1818 г.р.
Отец
Миклашевский Андрей Михайлович07.07.1801 г.р.
Супруги
Скоропадский Пётр Иванович06.03.1834 г.р.
Дети
Скоропадский Михаил Петрович05.05.1871 г.р.
Скоропадский Павел Петрович03.05.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1841

Отец: Миклашевский Андрей Михайлович

Мать: Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна

г. Париж, Французское королевство

Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Скоропадский Пётр Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.05.1871

Сын: Скоропадский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1873

Сын: Скоропадский Павел Петрович

Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович

г. Висбаден, Гессен, Германская империя

Рождение ребёнка
09.06.1878

Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович

Смерть
23.11.1900
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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