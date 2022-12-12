Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна

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Место рождения

г. Париж, Французское королевство

Дата рождения

23.05.1841

Дата смерти

23.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1841

Отец: Миклашевский Андрей Михайлович

Мать: Миклашевская Дарья Александровна

г. Париж, Французское королевство
Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Скоропадский Пётр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1871

Сын: Скоропадский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1873

Сын: Скоропадский Павел Петрович

Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович

г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Рождение ребёнка
09.06.1878

Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Скоропадский Пётр Иванович

Смерть
23.11.1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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