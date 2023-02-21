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Скоропадский Павел Петрович

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Место рождения

г. Висбаден, Гессен, Германская империя

Дата рождения

03.05.1873

Дата смерти

26.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1873

Отец: Скоропадский Пётр Иванович

Мать: Скоропадская Мария Андреевна

г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Бракосочетание
11.01.1898

Жена: Скоропадская Александра Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1898

Дочь: Монтрезор Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Кужим Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Скоропадский Пётр Павлович

Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна

Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Скоропадский Данило Павлович

Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Скоропадский Павел Павлович

Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1919

Дочь: Отт Елена Павловна

Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна

Смерть
26.04.1945
Монастырь Меттен, Бавария, Третий Рейх
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