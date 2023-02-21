Скоропадский Павел Петрович
Место рожденияг. Висбаден, Гессен, Германская империя
Дата рождения03.05.1873
Дата смерти26.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1873
г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Бракосочетание
11.01.1898
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: Монтрезор Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1899
Дочь: Кужим Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Скоропадский Пётр Павлович
Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Скоропадский Данило Павлович
Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Скоропадский Павел Павлович
Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1919
Дочь: Отт Елена Павловна
Мать ребёнка: Скоропадская Александра Петровна
Смерть
26.04.1945
Монастырь Меттен, Бавария, Третий Рейх