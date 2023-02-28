Скоропадская (Дурново) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоропадская (Дурново) Александра Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.05.1878

Дата смерти

29.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
11.01.1898

Муж: Скоропадский Павел Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Кужим Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Скоропадский Пётр Павлович

Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович

Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Скоропадский Данило Павлович

Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Скоропадский Павел Павлович

Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1919

Дочь: Отт Елена Павловна

Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович

Смерть
29.12.1952
г. Оберстдорф, Швабия, Федеративная Республика Германия
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