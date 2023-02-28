Скоропадская (Дурново) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения23.05.1878
Дата смерти29.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1898
Рождение ребёнка
14.11.1899
Дочь: Кужим Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Скоропадский Пётр Павлович
Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Скоропадский Данило Павлович
Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Скоропадский Павел Павлович
Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1919
Дочь: Отт Елена Павловна
Отец ребёнка: Скоропадский Павел Петрович
Смерть
29.12.1952
г. Оберстдорф, Швабия, Федеративная Республика Германия