Дурново Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения?.12.1835
Дата смерти19.08.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1835
Рождение ребёнка
?.07.1874
Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1878
Дочь: Скоропадская Александра Петровна
Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурново Мария Васильевна
Смерть
19.08.1919