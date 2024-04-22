Дурново Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново Пётр Павлович

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Место рождения

Вена

Дата рождения

?.12.1835

Дата смерти

19.08.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1874

Сын: Дурново Павел Петрович

Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1878

Дочь: Скоропадская Александра Петровна

Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурново Мария Васильевна

Смерть
19.08.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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