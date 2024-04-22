Дурново (Кочубей) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурново (Кочубей) Мария Васильевна

Дурново (Кочубей) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.09.1848

Дата смерти

15.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1848

Отец: Кочубей Василий Викторович

Мать: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.07.1874

Сын: Дурново Павел Петрович

Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1878

Дочь: Скоропадская Александра Петровна

Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурново Пётр Павлович

Смерть
15.02.1894
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close