Дурново (Кочубей) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1848
Дата смерти15.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1848
Отец: Кочубей Василий Викторович
Мать: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
?.07.1874
Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1878
Дочь: Скоропадская Александра Петровна
Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1894