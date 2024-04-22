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Кочубей Василий Викторович

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Место рождения

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.01.1812

Дата смерти

10.01.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1812

Отец: Кочубей Виктор Павлович

Мать: Кочубей Мария Васильевна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.09.1847

Жена: Кочубей Елена Павловна

Рождение ребёнка
17.09.1848

Дочь: Дурново Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.01.1850
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.08.1850

Дочь: Всеволожская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.1853

Сын: Кочубей Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

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