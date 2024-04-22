Кочубей Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения01.01.1812
Дата смерти10.01.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1812
Отец: Кочубей Виктор Павлович
Мать: Кочубей Мария Васильевна
Бракосочетание
19.09.1847
Жена: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1848
Дочь: Дурново Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
Смерть
10.01.1850
Рождение ребёнка
02.08.1850
Дочь: Всеволожская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1853
Сын: Кочубей Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна