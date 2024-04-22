Кочубей (Бибикова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Бибикова) Елена Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.09.1812

Дата смерти

15.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.09.1847

Муж: Кочубей Василий Викторович

Рождение ребёнка
17.09.1848

Дочь: Дурново Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1850

Дочь: Всеволожская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.1853

Сын: Кочубей Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович

Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Протопопов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Протопопов Евгений Петрович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
15.02.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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