Кочубей (Бибикова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения09.09.1812
Дата смерти15.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1812
Бракосочетание
19.09.1847
Рождение ребёнка
17.09.1848
Дочь: Дурново Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович
Рождение ребёнка
02.08.1850
Дочь: Всеволожская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович
Рождение ребёнка
26.08.1853
Сын: Кочубей Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Протопопов Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: Протопопов Евгений Петрович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
15.02.1888