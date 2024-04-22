Всеволожская (Кочубей) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Всеволожская (Кочубей) Елена Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.08.1850

Дата смерти

21.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1850

Отец: Кочубей Василий Викторович

Мать: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1867

Муж: Всеволожский Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1871

Сын: Всеволожский Василий Павлович

Отец ребёнка: Всеволожский Павел Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.04.1906
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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