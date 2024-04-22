Всеволожская (Кочубей) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1850
Дата смерти21.04.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1850
Отец: Кочубей Василий Викторович
Мать: Кочубей Елена Павловна
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
18.02.1871
Сын: Всеволожский Василий Павлович
Отец ребёнка: Всеволожский Павел Александрович
Смерть
21.04.1906
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область