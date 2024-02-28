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Всеволожский Павел Александрович

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Место рождения

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.09.1839

Дата смерти

16.08.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1867

Жена: Всеволожская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1871

Сын: Всеволожский Василий Павлович

Мать ребёнка: Всеволожская Елена Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.08.1898
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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