Всеволожский Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения10.09.1839
Дата смерти16.08.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
18.02.1871
Сын: Всеволожский Василий Павлович
Мать ребёнка: Всеволожская Елена Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.08.1898