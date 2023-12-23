Кочубей Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1853
Дата смерти11.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1853
Отец: Кочубей Василий Викторович
Мать: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кочубей Николай Александрович
Мать ребёнка: Кочубей Анжелика Адамовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кочубей Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кочубей Анжелика Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1916