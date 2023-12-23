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Кочубей Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1853

Дата смерти

11.01.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1853

Отец: Кочубей Василий Викторович

Мать: Кочубей Елена Павловна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кочубей Николай Александрович

Мать ребёнка: Кочубей Анжелика Адамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кочубей Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кочубей Анжелика Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочубей Анжелика Адамовна

Смерть
11.01.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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