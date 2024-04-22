Кочубей (Потоцкая) Анжелика (Аниела Кристина) Адамовна
Место рождения
Дата рождения?.08.1852
Дата смерти?.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1852
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кочубей Николай Александрович
Отец ребёнка: Кочубей Александр Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кочубей Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кочубей Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1918