Кочубей Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения22.11.1768
Дата смерти03.06.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Жена: Кочубей Мария Васильевна
Дочь: Строганова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Сын: Кочубей Александр Викторович
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Сын: Кочубей Николай Викторович
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Сын: Кочубей Андрей Викторович
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Дочь: Кочубей Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Дочь: Кочубей Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Дочь: Кочубей Елена Викторовна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Сын: Кочубей Василий Викторович
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Дочь: Кочубей Анна Викторовна
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Сын: Кочубей Михаил Викторович
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна
Сын: Кочубей Сергей Викторович
Мать ребёнка: Кочубей Мария Васильевна