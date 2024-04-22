Кочубей Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей Михаил Викторович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.06.1818

Дата смерти

08.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1818

Отец: Кочубей Виктор Павлович

Мать: Кочубей Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.07.1841

Жена: Кочубей Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.649. с. 182. Метрические книги Придворного собора в Зимнем дворце.
Рождение ребёнка
02.04.1860

Сын: Кочубей Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна

Рождение ребёнка
11.06.1862

Сын: Кочубей Лёв Михайлович

Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кочубей Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна

Рождение ребёнка
07.03.1866

Дочь: Нилова Мариамна Михайловна

Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна

Бракосочетание
13.11.1867

Жена: Кочубей Александра Просперовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор (ПС), Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1869

Дочь: Кочубей Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кочубей Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна

Смерть
08.01.1874
Киев, Киевский уезд
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