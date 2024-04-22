Кочубей Михаил Викторович
Место рождения
Дата рождения01.06.1818
Дата смерти08.01.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1818
Отец: Кочубей Виктор Павлович
Мать: Кочубей Мария Васильевна
Бракосочетание
09.07.1841
Жена: Кочубей Мария Ивановна
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.649. с. 182. Метрические книги Придворного собора в Зимнем дворце.
Рождение ребёнка
02.04.1860
Сын: Кочубей Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна
Рождение ребёнка
11.06.1862
Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Кочубей Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна
Рождение ребёнка
07.03.1866
Дочь: Нилова Мариамна Михайловна
Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна
Бракосочетание
13.11.1867
Троицкий собор (ПС), Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1869
Дочь: Кочубей Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кочубей Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кочубей Александра Просперовна
Смерть
08.01.1874
Киев, Киевский уезд