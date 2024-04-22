Кочубей (Де Брессан) Александра (Мария Евгения Алиса) Просперовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1838
Дата смерти29.12.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1838
Рождение ребёнка
02.04.1860
Сын: Кочубей Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович
Рождение ребёнка
11.06.1862
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Кочубей Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович
Рождение ребёнка
07.03.1866
Дочь: Нилова Мариамна Михайловна
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович
Бракосочетание
13.11.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор (ПС), Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1869
Дочь: Кочубей Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кочубей Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович
Смерть
29.12.1909