Кочубей (Де Брессан) Александра (Мария Евгения Алиса) Просперовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Де Брессан) Александра (Мария Евгения Алиса) Просперовна

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Место рождения

Париж

Дата рождения

21.09.1838

Дата смерти

29.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1860

Сын: Кочубей Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович

Рождение ребёнка
11.06.1862

Сын: Кочубей Лёв Михайлович

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кочубей Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович

Рождение ребёнка
07.03.1866

Дочь: Нилова Мариамна Михайловна

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович

Бракосочетание
13.11.1867

Муж: Кочубей Михаил Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор (ПС), Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1869

Дочь: Кочубей Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кочубей Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Викторович

Смерть
29.12.1909
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