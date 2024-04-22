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Кочубей Лёв Михайлович

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Место рождения

Париж

Дата рождения

11.06.1862

Дата смерти

09.05.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1862

Отец: Кочубей Михаил Викторович

Мать: Кочубей Александра Просперовна

Бракосочетание
С 07.09.1893 по 1910

Жена: Лейхтенберг Дора Евгеньевна

г. Баден, Великое герцогство Баден, Германская империя
Рождение ребёнка
24.07.1894

Сын: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Мать ребёнка: Лейхтенберг Дора Евгеньевна

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Оболенская Елена Львовна

Мать ребёнка: Лейхтенберг Дора Евгеньевна

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Кочубей София Львовна

Мать ребёнка: Лейхтенберг Дора Евгеньевна

Смерть
09.05.1927
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