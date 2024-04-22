Лейхтенберг (Де Богарнэ Фoн Лейхтенбергская) Дора (Дарья) Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейхтенберг (Де Богарнэ Фoн Лейхтенбергская) Дора (Дарья) Евгеньевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.02.1870

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 07.09.1893 по 1910

Муж: Кочубей Лёв Михайлович

г. Баден, Великое герцогство Баден, Германская империя
Рождение ребёнка
24.07.1894

Сын: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Отец ребёнка: Кочубей Лёв Михайлович

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Оболенская Елена Львовна

Отец ребёнка: Кочубей Лёв Михайлович

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Кочубей София Львовна

Отец ребёнка: Кочубей Лёв Михайлович

Смерть
05.11.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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