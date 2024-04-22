Лейхтенберг (Де Богарнэ Фoн Лейхтенбергская) Дора (Дарья) Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1870
Дата смерти05.11.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1870
Бракосочетание
С 07.09.1893 по 1910
г. Баден, Великое герцогство Баден, Германская империя
Рождение ребёнка
24.07.1894
Сын: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович
Отец ребёнка: Кочубей Лёв Михайлович
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Оболенская Елена Львовна
Отец ребёнка: Кочубей Лёв Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Кочубей София Львовна
Отец ребёнка: Кочубей Лёв Михайлович
Смерть
05.11.1937