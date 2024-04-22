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Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

24.07.1894

Дата смерти

06.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1894

Отец: Кочубей Лёв Михайлович

Мать: Лейхтенберг Дора Евгеньевна

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1918

Дочь: Бaтaй Диана Евгеньевна

Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена

г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
30.08.1918

Жена: Кочубей Де Богарнэ Елена

г. Виктория, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
05.04.1928

Дочь: Пеллегрино Елена Жозефина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена

Рождение ребёнка
02.01.1935

Дочь: Муржан Гортензия-Стефания Евгеньевна

Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагерр Наталья-Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена

Смерть
06.11.1951
Похороны: кладбище Сент-Женевьев де Буа, Франция
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