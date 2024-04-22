Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович
Место рождения
Дата рождения24.07.1894
Дата смерти06.11.1951
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1894
Рождение ребёнка
04.06.1918
Дочь: Бaтaй Диана Евгеньевна
Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена
г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
30.08.1918
Жена: Кочубей Де Богарнэ Елена
г. Виктория, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
05.04.1928
Дочь: Пеллегрино Елена Жозефина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена
Рождение ребёнка
02.01.1935
Дочь: Муржан Гортензия-Стефания Евгеньевна
Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагерр Наталья-Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Елена
Смерть
06.11.1951
Похороны: кладбище Сент-Женевьев де Буа, Франция