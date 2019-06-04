Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна 04.06.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.06.1918, г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада

умерла 05.01.1989, г. Гарш, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович24.07.1894 г.р.
Мать
Кочубей Де Богарнэ Елена (Хелен Геральдина)23.07.1898 г.р.
Супруги
Снопко Жорж (Георгий)14.11.1895 г.р.
Батай Жорж Альбер Морис Виктор10.09.1897 г.р.
Дети
Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна?.04.1941 г.р.
Батайв Жюли?.12.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1918

Отец: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Мать: Кочубей Де Богарнэ Елена (Хелен Геральдина)

г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада

Бракосочетание
С 13.05.1939 по 1946

Муж: Снопко Жорж (Георгий)

Рождение ребёнка
?.04.1941

Дочь: Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Снопко Жорж (Георгий)

коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французское государство

Бракосочетание
1946

Муж: Батай Жорж Альбер Морис Виктор

Рождение ребёнка
?.12.1949

Дочь: Батайв Жюли

Отец ребёнка: Батай Жорж Альбер Морис Виктор

Смерть
05.01.1989
г. Гарш, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика

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