Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна
женский, родилась 04.06.1918, г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада
умерла 05.01.1989, г. Гарш, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецКочубей Де Богарнэ Евгений Львович24.07.1894 г.р.
МатьКочубей Де Богарнэ Елена (Хелен Геральдина)23.07.1898 г.р.
Супруги
Снопко Жорж (Георгий)14.11.1895 г.р.
Батай Жорж Альбер Морис Виктор10.09.1897 г.р.
Дети
Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна?.04.1941 г.р.
Батайв Жюли?.12.1949 г.р.
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Рождение
04.06.1918
г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
С 13.05.1939 по 1946
Рождение ребёнка
?.04.1941
Дочь: Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Снопко Жорж (Георгий)
коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французское государство
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
?.12.1949
Дочь: Батайв Жюли
Отец ребёнка: Батай Жорж Альбер Морис Виктор
Смерть
05.01.1989
г. Гарш, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика