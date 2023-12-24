Батай Жорж Альбер Морис Виктор
мужской, родился 10.09.1897, коммуна Биллом, Пюи -де-Дом, Клермон-Ферран, Овернь, Третья Французская республика
умер 09.07.1962, Париж
Супруги
Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна04.06.1918 г.р.
Дети
Батайв Жюли?.12.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
коммуна Биллом, Пюи -де-Дом, Клермон-Ферран, Овернь, Третья Французская республика
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
?.12.1949
Дочь: Батайв Жюли
Мать ребёнка: Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна
Смерть
09.07.1962