Батай Жорж Альбер Морис Виктор 10.09.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батай Жорж Альбер Морис Виктор

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.09.1897, коммуна Биллом, Пюи -де-Дом, Клермон-Ферран, Овернь, Третья Французская республика

умер 09.07.1962, Париж

Супруги
Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна04.06.1918 г.р.
Дети
Батайв Жюли?.12.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

коммуна Биллом, Пюи -де-Дом, Клермон-Ферран, Овернь, Третья Французская республика

Бракосочетание
1946

Жена: Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна

Рождение ребёнка
?.12.1949

Дочь: Батайв Жюли

Мать ребёнка: Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна

Смерть
09.07.1962

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