Снопко Жорж (Георгий) 14.11.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Снопко Жорж (Георгий)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.11.1895, Владимир, город Владимир, Владимирская область

умер 1975

Супруги
Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна04.06.1918 г.р.
Дети
Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна?.04.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Бракосочетание
С 13.05.1939 по 1946

Жена: Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна

Рождение ребёнка
?.04.1941

Дочь: Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна

коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французское государство

Смерть
1975

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