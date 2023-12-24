Снопко Жорж (Георгий)
мужской, родился 14.11.1895, Владимир, город Владимир, Владимирская область
умер 1975
Супруги
Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна04.06.1918 г.р.
Дети
Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна?.04.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
С 13.05.1939 по 1946
Рождение ребёнка
?.04.1941
Дочь: Мазойер (Снопко) Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Бaтaй (Кочубей Де Богарнэ) Диана Евгеньевна
коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французское государство
Смерть
1975