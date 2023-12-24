Кочубей Де Богарнэ Елена (Хелен Геральдина)
Место рождениядеревня Редхаус, Капская колония, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Дата рождения23.07.1898
Дата смерти21.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Редхаус, Капская колония, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
04.06.1918
Дочь: Бaтaй Диана Евгеньевна
Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович
г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
30.08.1918
г. Виктория, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
05.04.1928
Дочь: Пеллегрино Елена Жозефина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович
Рождение ребёнка
02.01.1935
Дочь: Муржан Гортензия-Стефания Евгеньевна
Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагерр Наталья-Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович
Смерть
21.06.1980