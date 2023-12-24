Кочубей Де Богарнэ Елена (Хелен Геральдина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей Де Богарнэ Елена (Хелен Геральдина)

Место рождения

деревня Редхаус, Капская колония, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Дата рождения

23.07.1898

Дата смерти

21.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Редхаус, Капская колония, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
04.06.1918

Дочь: Бaтaй Диана Евгеньевна

Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

г. Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
30.08.1918

Муж: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

г. Виктория, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
05.04.1928

Дочь: Пеллегрино Елена Жозефина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Рождение ребёнка
02.01.1935

Дочь: Муржан Гортензия-Стефания Евгеньевна

Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагерр Наталья-Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Кочубей Де Богарнэ Евгений Львович

Смерть
21.06.1980
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