Кочубей (Барятинская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1818
Дата смерти20.01.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.07.1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.649. с. 182. Метрические книги Придворного собора в Зимнем дворце.
Смерть
20.01.1843
От лихорадки Похороны: Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Санкт-Петербург