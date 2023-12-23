Кочубей (Барятинская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Барятинская) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1818

Дата смерти

20.01.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1841

Муж: Кочубей Михаил Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.649. с. 182. Метрические книги Придворного собора в Зимнем дворце.
Смерть
20.01.1843
От лихорадки Похороны: Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Санкт-Петербург
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