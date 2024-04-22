Кочубей (Васильчикова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Васильчикова) Мария Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.09.1779

Дата смерти

12.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1779

Отец: Васильчиков Василий Семёнович

Мать: Васильчикова Анна Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
13.11.1799

Муж: Кочубей Виктор Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1800

Дочь: Строганова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кочубей Александр Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
28.09.1804

Сын: Кочубей Павел Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
?.04.1805

Сын: Кочубей Николай Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
12.03.1807

Сын: Кочубей Андрей Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1808

Дочь: Кочубей Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кочубей Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
15.04.1810

Сын: Кочубей Лёв Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кочубей Елена Викторовна

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1812

Сын: Кочубей Василий Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.09.1813

Дочь: Кочубей Анна Викторовна

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Рождение ребёнка
01.06.1818

Сын: Кочубей Михаил Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.12.1820

Сын: Кочубей Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кочубей Виктор Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.01.1844
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