Кочубей Лёв (Терентий) Викторович 15.04.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочубей Лёв (Терентий) Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.04.1810

умер 29.01.1890, Ницца

Мать
Кочубей (Васильчикова) Мария Васильевна10.09.1779 г.р.
Отец
Кочубей Виктор Павлович22.11.1768 г.р.
Супруги
Кочубей Елизавета Васильевна20.11.1821 г.р.
Дети
Гриценко Виктор Львович1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1810

Отец: Кочубей Виктор Павлович

Мать: Кочубей (Васильчикова) Мария Васильевна

Бракосочетание
01.11.1839

Жена: Кочубей Елизавета Васильевна

Диканька, Полтавська область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Гриценко Виктор Львович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.01.1890

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