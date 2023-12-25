Кочубей Лёв (Терентий) Викторович
мужской, родился 15.04.1810
умер 29.01.1890, Ницца
МатьКочубей (Васильчикова) Мария Васильевна10.09.1779 г.р.
ОтецКочубей Виктор Павлович22.11.1768 г.р.
Супруги
Кочубей Елизавета Васильевна20.11.1821 г.р.
Дети
Гриценко Виктор Львович1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1810
Бракосочетание
01.11.1839
Диканька, Полтавська область
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.01.1890