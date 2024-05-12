посёлок городского типа Диканька, посёлок городского типа Диканька, Полтавська область (на 2018) — Familio

Диканька

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
312Диканька, с. вл. и казач.при колодцах.241852414451630Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Диканька с 2 дер. и 3 сел.41Князь Лев Викт. Кочубей27771015

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Диканская волость
25. Диканька, село бывшее государственное и владельческое, при речке Саяне, дворов 686, жителей 4146, волостное правление (уездный город в 24 верстах), 2 церкви православ Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Диканьская волость
1.0Диканька селоДиканьское крестьян собственников2646042210793164516123257
1.0Диканька селоДиканьское козаков263002655638808871767

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Диканьская волость
село Диканька
Полтавская губерния, Полтавский уезд
село Диканька

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18054Диканькаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Диканськийселищна рада Диканська
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