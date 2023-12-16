Васильчикова (Разумовская) Анна Кирилловна
женский, родилась 01.12.1754
умерла 20.06.1826, Калуга, город Калуга, Калужская область
МатьРазумовская (Нарышкина) Екатерина Ивановна11.05.1729 г.р.
ОтецРазумовский (Розум) Кирилл Григорьевич29.03.1728 г.р.
Супруги
Васильчиков Василий Семёнович25.03.1743 г.р.
Дети
Вяземская (Васильчикова) Екатерина ВасильевнаОколо 1773 г.р.
Васильчиков Алексей Васильевич09.09.1776 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1754
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчиков Савва Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчиков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Бракосочетание
26.04.1773
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
09.09.1776
Сын: Васильчиков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Рождение ребёнка
04.05.1777
Сын: Васильчиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Рождение ребёнка
10.09.1779
Дочь: Кочубей (Васильчикова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Васильчиков Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Смерть
20.06.1826
Калуга, город Калуга, Калужская область