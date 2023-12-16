Васильчикова (Разумовская) Анна Кирилловна 01.12.1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчикова (Разумовская) Анна Кирилловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.12.1754

умерла 20.06.1826, Калуга, город Калуга, Калужская область

Мать
Разумовская (Нарышкина) Екатерина Ивановна11.05.1729 г.р.
Отец
Разумовский (Розум) Кирилл Григорьевич29.03.1728 г.р.
Супруги
Васильчиков Василий Семёнович25.03.1743 г.р.
Дети
Вяземская (Васильчикова) Екатерина ВасильевнаОколо 1773 г.р.
Васильчиков Алексей Васильевич09.09.1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1754

Отец: Разумовский (Розум) Кирилл Григорьевич

Мать: Разумовская (Нарышкина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчиков Савва Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчиков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Бракосочетание
26.04.1773

Муж: Васильчиков Василий Семёнович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
09.09.1776

Сын: Васильчиков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Рождение ребёнка
04.05.1777

Сын: Васильчиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Рождение ребёнка
10.09.1779

Дочь: Кочубей (Васильчикова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Васильчиков Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Смерть
20.06.1826
Калуга, город Калуга, Калужская область

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